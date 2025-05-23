48 Yıldır Aynı Direğe Yuva Yapan Leylekler - Son Dakika
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48 Yıldır Aynı Direğe Yuva Yapan Leylekler

23.05.2025 21:57
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Van'da leylekler, 48 yıldır aynı elektrik direğinde yuva yaparak kuluçkaya yatıyorlar.

Van'da Leylekler, 48 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

VAN - İlkbahar ile birlikte binlerce kilometre uzaklıktan Van'ın Özalp ilçesine gelen leylekler, 48 yıldır aynı direkte yuva yapıyor.

Baharın gelmesi ile birlikte Van Gölü havzasına gelen leylekler yuvalarında kuluçkaya yattı. Özalp ilçesinde bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi'ndeki elektrik direğine yaklaşık 48 yıldır gelip yuva yapan leylekler, bu sene de yuvalarına geldi. Afrika'dan haftalar süren göçle gelerek Nisan ayından itibaren Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yuvalarında konaklamaya başlayan leylekler, bu bölgelerde doğan yavrularını, Ağustos ayından itibaren başlayacakları büyük ve zorlu dönüş yolculuğuna hazırlıyor.

"Leylek çiftinin bu yıl dünyaya getirdiği 3 yavrudan biri yuva içinde öldü"

Yaklaşık 48 yıldır aynı direkte ki yuvalarına konakladıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Ahmet Genel, "Misafirlerimiz 1977 yılından beri hiç eksik olmuyorlar. Köyün nüfusu azalmasına rağmen leyleklerimiz aynı sayıda gelirler, çoğalırlar, sonbaharda da Afrika'ya doğru yol alırlar. Şuanda ilkbahar dönemi olduğu için yavrulama dönemi. 3 yavru var. Az önce uçurduğumuz dronla yapılan takipte muhtemelen bir yavrumuz kayıp, öldü. Şuan 2 yavru sağlıklı bir şekilde yuvada. Dişi leylek muhtemelen yem toplanmaya gitti. Yem toplama aşağıdaki göletin kenarından kurbağalardan oluşuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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