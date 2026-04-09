Manisa'da 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Lansmanı Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin lansmanını gerçekleştirdi. Festival, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve konserler, gastronomi etkinlikleri, bilimsel paneller ve dev kortejlerle şehri bir karnaval alanına çevirecek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalde, Osmanlı tıbbının dehası Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatlı mucizesi 486. kez halkla buluşacak.

Başkan Dutlulu, festivali bir adım ileriye taşıyacaklarını belirterek, geleneği bilimle buluşturmak için Manisa Eczacı Odası iş birliğiyle Mesir Fitoterapi Günleri ve Aromaterapi Panayırı düzenleyeceklerini açıkladı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 10 ton mesir macununun saçılacağını müjdeledi. Festival programında, Spil Dağı'nda kamp ve trekking, uluslararası satranç turnuvası, fotoğrafçılar maratonu, tiyatro festivali, Frida Kahlo sergisi ve Duman, Kibariye gibi sanatçıların konserleri yer alıyor.

Gastronomi Arenası'nda ünlü isimlerin söyleşileri ve mutfak etkinlikleri düzenlenecek. 26 Nisan'da Sultan Camii'nden mesir macunu saçımı ve Uluslararası Mesir Defilesi ile festival sona erecek. Lansmana, Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve diğer yetkililer katıldı.