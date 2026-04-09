Manisa'da 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
Manisa'da 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Lansmanı Yapıldı

09.04.2026 16:11
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 21-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin lansmanını yaptı. Festival, konserler, gastronomi etkinlikleri, bilimsel paneller ve gösterilerle sanat ve kültürü bir araya getirecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin lansmanını gerçekleştirdi. Festival, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve konserler, gastronomi etkinlikleri, bilimsel paneller ve dev kortejlerle şehri bir karnaval alanına çevirecek. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festivalde, Osmanlı tıbbının dehası Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatlı mucizesi 486. kez halkla buluşacak.

Başkan Dutlulu, festivali bir adım ileriye taşıyacaklarını belirterek, geleneği bilimle buluşturmak için Manisa Eczacı Odası iş birliğiyle Mesir Fitoterapi Günleri ve Aromaterapi Panayırı düzenleyeceklerini açıkladı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 10 ton mesir macununun saçılacağını müjdeledi. Festival programında, Spil Dağı'nda kamp ve trekking, uluslararası satranç turnuvası, fotoğrafçılar maratonu, tiyatro festivali, Frida Kahlo sergisi ve Duman, Kibariye gibi sanatçıların konserleri yer alıyor.

Gastronomi Arenası'nda ünlü isimlerin söyleşileri ve mutfak etkinlikleri düzenlenecek. 26 Nisan'da Sultan Camii'nden mesir macunu saçımı ve Uluslararası Mesir Defilesi ile festival sona erecek. Lansmana, Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve diğer yetkililer katıldı.

Son Dakika Güncel Manisa'da 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: Manisa'da 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
