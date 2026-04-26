486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde CHP Lideri Özel'in Katılımıyla 10 Ton Mesir Halka Saçıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde CHP Lideri Özel'in Katılımıyla 10 Ton Mesir Halka Saçıldı

26.04.2026 15:27  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve geleneksel mesir saçım töreniyle sona erdi. Festival kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden 10 ton mesir macunu halka saçıldı.

(MANİSA) – 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve geleneksel mesir saçım töreniyle sona erdi. Festival kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 10 ton mesir macunu halka saçıldı.

Manisa'da 486 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında, Osmanlı döneminde Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan ve Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olduğu kabul edilen mesir macunu, karnaval havasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından coşkulu bir törenle halka saçıldı.

Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

Manisa Hükümet Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eşi Didem Özel'in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, yabancı delegasyonlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejde temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Manisa'da yetişip tahta çıkan Osmanlı padişahlarını canlandıran ekipler yer aldı. Mehter takımı eşliğinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden ilerleyen kortej, Cumhuriyet Bulvarı güzergahını takip ederek Sultan Camisi'ne ulaştı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen dans toplulukları sergiledikleri gösterilerle korteje renk katarken, vatandaşlar da balkonlardan ve yol kenarlarından korteji selamladı.

Binlerce kişi mesir saçımını bekledi

Kortejin Sultan Camisi'ne ulaşmasının ardından tören alanında toplanan binlerce kişi mesir saçımını bekledi. Tören öncesinde protokol üyeleri tanıtıldı. Program kapsamında Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek mesirin beratını vermesi temsili olarak canlandırıldı.

10 ton mesir macunu halka saçıldı

Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın şifa bulmasının ardından mesir macununun her yıl baharın gelişiyle halka saçılması yönündeki buyruğu doğrultusunda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında dualarla hazırlanarak paketlenen 10 ton mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minareleri ile çevredeki evlerin çatı ve balkonlarından vatandaşlara saçıldı.

Mesir macunlarını kapabilmek için meydanı dolduran vatandaşlar yoğunluk oluştururken, renkli görüntüler festivalin finaline damga vurdu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde CHP Lideri Özel'in Katılımıyla 10 Ton Mesir Halka Saçıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 16:11:40. #7.13#
SON DAKİKA: 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde CHP Lideri Özel'in Katılımıyla 10 Ton Mesir Halka Saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.