Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Manisa'da Bir Araya Geldi

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486'ncı kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünyanın dört bir yanından Manisa'ya gelen halk dansları topluluklarına ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında halk dansları toplulukları, Manisa'nın dört bir yanında sahne aldı. İtalya, Kuzey Makedonya, Endonezya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Litvanya ve Sırbistan halk dansları toplulukları, Atatürk Kent Park, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi ve Ulupark'ta sahne aldı.

Renkli kostümleri, geleneksel müzikleri ve kültürel motifleriyle sahne alan topluluklar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanlarını dolduran Manisalılar, farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, gösterilere yoğun ilgi gösterdi.