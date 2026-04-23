Uluslararası Halk Dansları Toplulukları Manisa'da Bir Araya Geldi

23.04.2026 09:21  Güncelleme: 10:21
UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486'ncı kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, dünyanın dört bir yanından Manisa'ya gelen halk dansları topluluklarına ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında halk dansları toplulukları, Manisa'nın dört bir yanında sahne aldı. İtalya, Kuzey Makedonya, Endonezya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Litvanya ve Sırbistan halk dansları toplulukları, Atatürk Kent Park, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi ve Ulupark'ta sahne aldı.

Renkli kostümleri, geleneksel müzikleri ve kültürel motifleriyle sahne alan topluluklar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanlarını dolduran Manisalılar, farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, gösterilere yoğun ilgi gösterdi.

Mesir Macunu Festivali, Festival, Manisa, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
