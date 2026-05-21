Giresun Aksu Festivali'nde yerel sanatçılara büyük ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Aksu Festivali'nde yerel sanatçılara büyük ilgi

21.05.2026 11:06  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde sahne alan yerel sanatçıların konserleri, büyük beğeni topladı. Festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam edecek.

(GİRESUN) - 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde sahne alan yerel sanatçıların konserleri, büyük beğeni topladı. Festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam edecek.

49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında konser planlamalarında yer alan yerel sanatçıların konserleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sahneye ilk çıkan DJ Erkan Kara ve Behiç Özkan daha sonra sahne alan Giresun Belediye Konservatuvarı pop sanatçısı Cihan Uzunahmetoğlu'nun konserlerine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen konserlerde katılımcılar sevilen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan her iki konser boyunca gençler müziğin ritmine eşlik ederek festival coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, festivalde bugün 17.30'da Espiye'de halk oyunları gösterileri sunulacak. Saat 18.00'da ise Giresun Atatürk Meydanı'da yerel sanatçı konserleri vatandaşlarla buluşacak.

Festival gösterileri içeriğinde yarının programı ise şu şekilde:

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Konseri, saat 14.00, Atatürk Meydanı.

Halk Oyunları Gösterileri, saat 15.00, Atatürk Meydanı.

Halk Oyunları Gösterileri, saat 18.00, Plajlar Bölgesi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Aksu Festivali'nde yerel sanatçılara büyük ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:30:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun Aksu Festivali'nde yerel sanatçılara büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.