Giresun Aksu Festivali'nde yerel sanatçılara büyük ilgi

(GİRESUN) - 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde sahne alan yerel sanatçıların konserleri, büyük beğeni topladı. Festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam edecek.

49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında konser planlamalarında yer alan yerel sanatçıların konserleri vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sahneye ilk çıkan DJ Erkan Kara ve Behiç Özkan daha sonra sahne alan Giresun Belediye Konservatuvarı pop sanatçısı Cihan Uzunahmetoğlu'nun konserlerine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen konserlerde katılımcılar sevilen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan her iki konser boyunca gençler müziğin ritmine eşlik ederek festival coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, festivalde bugün 17.30'da Espiye'de halk oyunları gösterileri sunulacak. Saat 18.00'da ise Giresun Atatürk Meydanı'da yerel sanatçı konserleri vatandaşlarla buluşacak.

Festival gösterileri içeriğinde yarının programı ise şu şekilde:

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sanatçıları Konseri, saat 14.00, Atatürk Meydanı.

Halk Oyunları Gösterileri, saat 15.00, Atatürk Meydanı.

Halk Oyunları Gösterileri, saat 18.00, Plajlar Bölgesi.