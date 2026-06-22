5 Bin Malavili Dönüş Yapıyor - Son Dakika
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5 Bin Malavili Dönüş Yapıyor

22.06.2026 21:20
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Güney Afrika'da Durban'daki kampı ziyaret eden Bakan, 5 bin Malavilinin geri gönderildiğini açıkladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Durban kentinde geçici merkezlerde bekleyen Malavili düzensiz göçmenlerden 5 bininin ülkesine dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi, Durban'ın Sherwood Hall bölgesinde yabancı uyruklular için oluşturulan geçici kampı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Kubayi, belgesiz Malavili göçmenlerden ülkesine geri gönderilenlerin sayısının 5 bine yükseldiğini belirtti.

Durban'nın bağlı olduğu eThekwini Belediyesi'nden yapılan açıklamada, iki haftadan uzun süredir binlerce yerinden edilmiş göçmenin kaldığı kamptaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Durban'ın North Beach bölgesi yakınlarında yeni geçici alan oluşturulduğu duyuruldu.

Sherwood Hall'daki kampın tamamen kapatılacağının belirtildiği açıklamada, yeni alanın "geçici geri gönderme merkezi" olarak kullanılacağını ifade etti.

Yeni merkezin yeterli alana sahip olduğunu kaydeden Kubayi, ülkesine dönmek isteyen kişilerin statülerine ilişkin işlemlerin burada yapılacağını söyledi.

Güney Afrika'da düzensiz göç karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişesini artırdı.

Durban'da güvenliklerinden endişe eden 10 binden fazla Malavili, ülkelerine geri dönmek üzere, haziran ayında Sherwood Hall geçici kampına sığınmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güvenlik, Politika, Durban, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Bin Malavili Dönüş Yapıyor - Son Dakika

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