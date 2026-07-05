Bakan Kurum: "Doa ile Beş Günde 7 Milyon 600 Bin Ambalaj Topladık" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Doa ile Beş Günde 7 Milyon 600 Bin Ambalaj Topladık"

05.07.2026 15:33  Güncelleme: 17:13
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-5 Temmuz arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajının DOA makinelerine iade edildiğini, kayıtlı kullanıcı sayısının 1,3 milyonu aştığını açıkladı. Sistemin yıllık 25 milyar ambalaja ulaşması ve ekonomiye 30 milyar lira kazandırması hedefleniyor.

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1 Temmuz'dan bu yana 7 milyon 600 bin içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini açıkladı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1,3 milyonun üzerine çıktı.

İstanbul'da Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız" dedi.

"SIFIR ATIK BAŞARISINI DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir adımı olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesine yönelik "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi bugün artık dünya çapında örnek gösterilen bir başarı hikayesine dönmüştür. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulamaya aldığımız Depozito Yönetim Sistemimizle bu başarıyı daha ileriye taşıyoruz. DOA makinelerimize şişeleri atıyorsunuz, her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri alıyor, dönüştürüyor, ekonomiye kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi'nin 1-5 Temmuz verilerinin toplamına göre, toplanan ambalaj adedi 7 milyon 621 bin 974 oldu. Toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyon 385 bin 673'e yükseldi.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Doa ile Beş Günde 7 Milyon 600 Bin Ambalaj Topladık' - Son Dakika

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