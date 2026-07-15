5 ilde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliğince kent merkezindeki tüm camilerde öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Tarihi Aleybey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti.

Soykök, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, vatan sevgisini ve şehadet özlemini yaşatmanın önemine dikkati çekti.

Programa, Vali Yardımcısı İlker Eker, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından vatandaşlara lokma ve şerbet ikram edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Dergah Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Metehan Toy, protokol üyeleri, polis, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara aşure, şeker ve gül suyu ikram edildi.

Malatya

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ahmet Erekici, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara lokum, gül suyu ile aşure ikram edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Ulu Cami'de düzenlenen programda Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler şehitler için dua etti.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edilerek şehitler için mevlit okutuldu.

Etkinlikler kapsamında Adıyaman Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Abdullah Küçük ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Meydan Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.