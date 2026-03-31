5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

31.03.2026 13:10
Kırklareli merkezli operasyonda 6 zanlı tutuklandı, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Vize ilçesinde kiralık bir otomobilde 5 Fas uyruklu düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan bir şüphelinin yakalanması üzerine soruşturma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik Takip Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, düzensiz göçmenlerin Doğu illerinden kargo firmalarının sahte logoları kullanılan araçlar ve şehirler arası otobüslerle sahte yolcu belgeleri düzenlenerek İstanbul'a buradan da kiralık araçlar ile Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine taşındığı belirlendi.

Yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışlarına olanak sağladıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Kırklareli merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.Y, H.A.S, K.S, M.K.M, M.E. ve Z.T. gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
SON DAKİKA: 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
