5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka temasıyla 23-27 Eylül'de Hangzhou'da düzenlenecek - Son Dakika
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5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka temasıyla 23-27 Eylül'de Hangzhou'da düzenlenecek

5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka temasıyla 23-27 Eylül\'de Hangzhou\'da düzenlenecek
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Çin'in doğusundaki Hangzhou'da 23-27 Eylül'de düzenlenecek 5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka ana temasına odaklanacak. Katılımcıların üçte birinden fazlasının yapay zeka alanında olacağı fuarda, uluslararası tedarik siparişlerinin 977 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Dijital ticaret ve endüstriyel işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan 5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka ana temasıyla 23-27 Eylül tarihlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong pazartesi günü yaptığı açıklamada, katılımcıların üçte birinden fazlasının yapay zekaya odaklanacağını belirtti. Yan'a göre fuarda, yapay zeka uygulama pilot üslerinin ortak tanıtımıyla birlikte temel modeller, sektör uygulamaları ve akıllı cihazları kapsayan uçtan uca bir inovasyon ekosistemi sergilenecek.

Fuar kapsamında açık kaynak geliştirme, somutlaştırılmış zeka ve beyin-bilgisayar arayüz teknolojisi gibi alanlarda bir dizi yapay zeka yarışması da düzenlenecek.

170.000 metrekarelik sergi alanına ev sahipliği yapacak fuarda, katılımcıların yüzde 20'sinden fazlasını uluslararası katılımcılar oluşturacak. Yabancı stantların sayısı, şimdiden önceki tüm fuarların toplamını geride bıraktı.

Malezya ve Macaristan etkinliğin onur konuğu ülkeler olurken, 121 ülke ve bölge ile 29 uluslararası kuruluştan temsilciler katılımlarını teyit etti.

Şu ana kadar aralarında 12.000'den fazla yabancının bulunduğu yaklaşık 40.000 profesyonel alıcıyı çeken fuarda, uluslararası tedarik siparişlerinin 977 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 5. Küresel Dijital Ticaret Fuarı, yapay zeka temasıyla 23-27 Eylül'de Hangzhou'da düzenlenecek - Son Dakika

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