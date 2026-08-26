5. Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde düzenlenen 5. Navasartyan Yaz Festivali, Kınalıada'da yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kınalıada Su Sporları Kulübünün (KSSK) ev sahipliğinde düzenlenen festivalde 8 farklı spor branşında müsabakalar düzenlendi. Üç gün süren etkinliklerde sporcular mücadele ederken çeşitli kültürel programlar da gerçekleştirildi.

Festivalin 23 Ağustos'taki kapanış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Üstrahip Harutyun Damadyan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Tanay Garip, Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin, vakıf başkanları ve yöneticileri, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayram, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücünü ifade ederek, dostluk ve barış mesajları verdi.

Bayram, "Çok değerli Sayın Patrik Hazretleri, kıymetli misafirlerimiz, dostlarımız, sporcularımız ve aileleri hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel organizasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Patrik Hazretleri'ne, kulüp başkanı Emre Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençler; sporun amacı birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Sizler üç gün boyunca sergilediğiniz tatlı rekabetle bunu sağladınız. Bugün ödül alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, yürekten alkışlıyoruz. Yaşasın dünya insanlarının kardeşliği. Yaşasın barış, dostluk ve insanlık. Yaşasın Türkiye-Ermenistan kardeşliği." diye konuştu.

"O bağı kuranlar, o üzümleri büyütenler var"

Patrik Maşalyan ise kapanış programında gençlere ve sporculara seslenerek sporun felsefesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Turnuvanın hayata geçirilmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Maşalyan, şunları kaydetti:

"Türkçe'de 'Üzümünü ye, bağını sorma.' diye bir söz vardır. Siz bugün üzümü yediniz ama inanın bağı çok önemli. O bağı kuranlar, o üzümleri büyütenler var. Sırayla bu emeğin sahiplerini anmak ve alkışlamak istiyorum. Öncelikle bu oyunların finansmanını sağlayan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Sayın Bakan Osman Aşkın Bak'a, adadaki güvenliği ve huzuru en güzel şekilde sağlayan emniyet güçlerimize ve Adalar Kaymakamı Sayın Uğur Bulut'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu oyunların tamamı kaydedildi, televizyondan yayınlandı. Luys TV sizleri bütün Ermeni dünyasına ve Türkiye'ye tanıttı. Oyunların giderek daha bilinir hale gelmesine sağladığı büyük katkıdan dolayı Luys Medya'ya ve Sayın Aram Kuran'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne kadar tebrik etsek azdır. Bu güzel havuzu ve olanaklarını cömertçe sadece sizlere değil, bütün adanın gençlerine açan Kınalıada Su Sporları Kulübü'ne ve Sayın Prof. Dr. Emre Burkçin'e, Ankara'dan gelerek bizi yalnız bırakmayan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram'a ve elbette başından beri büyük emek veren organizatörlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Törende, Navasartyan geleneğinin Ermeni kültürü ve tarihindeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Festival kapsamında 8 branşta düzenlenen müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

DJ ve prodüktör ikilisi Arem&Arman'ın sahne aldığı etkinlikle festival sona erdi.