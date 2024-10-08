5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve Bodrum-Kos Dostluk Konseri Başlıyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle, 5'inci Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2'nci Bodrum Kos Dostluk Konseri gerçekleştirilecek.

5'inci Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2'nci Bodrum- Kos Dostluk Konseri için geri sayım başladı. Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, 11 Ekim Cuma günü başlayacak olup 3 gün sürecek. Etkinliklerin gerçekleşeceği festivale, Kos Adası protokolü ve Kos halkı da katılacak.

Bodrum'da kültürel tanıtımlara katkı sunmak, Kos halkıyla bağları güçlendirmek için düzenlenen etkinliklerin ilk günü saat 18.30'da Belediye Meydanından Kumbahçe Meydanına kortej yürüyüşüyle başlayacak. Akşam 20.00'de ise 2'nci Bodrum-Kos Dostluk Konserinde Didem Kasal Esentürk, Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ Türk ve Yunan şarkıları seslendirerek dostluk mesajları verecek.

Halk oyunu gösterileri, yemek atölyeleri, defileler, söyleşilerle dolu geçecek festivalde, 12 Ekim Cumartesi 12.30'da 5'inci Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin açılış töreni yapılırken, 20.30'da Şevval Sam performansı ile Gala Konseri düzenlenecek. 13 Ekim Pazar günü ise müzik, yemek ve eğlencenin bir arada olacağı üçüncü gün etkinliklerinde, 16.00'da yerel sanatçılardan Ender Kasal sahne alırken 17.00'de Didem Kasal Esentürk keyifli anlar yaşatacak.

"Nazik karşılamaları ve misafirperverlikleriyle çok güzel bir gün geçirdik"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinliğe tüm vatandaşların katılımlarını beklediklerini belirtirterek, "Kültür ve sanatla yoğrulmuş kentimizde hem kültürel tanıtımlara katkı sunmak hem de karşı kıyımızda bulunan dostlarımızla bağlarımızı güçlendirmek üzere etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl kentimizde, Muğla Büyükşehir Belediyesiyle iş birliğinde 5'inci Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2'nci Bodrum- Kos Dostluk Konseri'ni gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Kos'ta 2'nci Kos- Bodrum Dostluk Konseri yapıldı. Kos Belediye Başkanı Sayın Theodosis Nikitaras ve ekibinin nazik karşılamaları ve misafirperverlikleriyle çok güzel bir gün geçirdik. Kos Belediye yetkililerine ve Kos halkına ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim. Kumbahçe Meydanında 11 Ekim'de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk mesajlarını vereceğimiz ve ardından harika konser ve gösterilerle 12 ve 13 Ekim'de devam edeceğimiz festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.