Mersin'de "5. Uluslararası Tarsus Festivali" İçin Hazırlıklar Sürüyor

(MERSİN) - 5. Uluslararası Tarsus Festivali, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Mersin'deki kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve organizasyon sürecini ortak akılla şekillendirmek amacıyla Tarsus'ta bir dizi istişare ve nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tuba Kaya Sanal, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile ilgili birim yöneticilerinden oluşan heyet, 5. Uluslararası Tarsus Festivali hazırlıkları kapsamında ilk olarak Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile bir araya geldi.

Görüşmede festival hazırlık süreci kapsamlı şekilde değerlendirilirken; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve festivalin Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Heyet, program kapsamında Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ü de makamında ziyaret etti. Görüşmede festival organizasyonuna ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaşılırken, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Festival süresince yürütülecek ortak çalışmalar ile güvenli, düzenli ve yüksek katılımlı bir organizasyon gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar da ele alındı.

EKONOMİK, TİCARİ VE TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLDİ

İstişare programının son durağı ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ile gerçekleştirilen görüşmede festivalin Tarsus'un ekonomik, ticari ve turizm potansiyeline sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Kent esnafı, yerel üreticiler ve iş dünyasının festival sürecine sunabileceği katkılar ele alınırken, festivalin oluşturacağı ekonomik hareketlilik ve kentin tanıtımına sağlayacağı katma değer üzerinde duruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen festivalin; Tarsus'un kültürel mirasını daha görünür kılmasının yanı sıra turizm hareketliliğine, yerel ekonomiye ve kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunması hedefleniyor.