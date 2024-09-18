5 Yaşındaki Ayla'nın Tilkiyle Eğlencesi - Son Dakika
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5 Yaşındaki Ayla'nın Tilkiyle Eğlencesi

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Gümüşhane'de parkta oynayan Ayla, karşılaştığı tilkiyle eğlenceli anlar yaşadı. O anlar kamerada.

18.09.2024 23:19
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Parkta oyun oynayan çocuğun tilkiyle karşılaştığı anlar kamerada

5 yaşındaki Ayla'nın tilkiyle eğlenceli anları

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de parkta oyun oynarken bir anda karşısında tilki gören 5 yaşındaki çocuk büyük heyecan yaşarken, gülümseten o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta bulunan parkta ailesiyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Ayla Uzunosmanoğlu, oyun oynadığı yerin çok yakınında bir tilki görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anları babası Sezer Uzunosmanoğlu'nun cep telefonuyla kayıt altına aldığı Ayla, ufak adımlarla tilkiye yaklaşmak istese de tilki hemen oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra parkta bulunan yiyeceği yemek için geri gelen tilki, ardından apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldu.

Akşam saatlerinde parkta oynarken kızı Ayla'nın tilki gördüğünü belirtmesi üzerine tilkiyi fark ettiklerini ifade eden baba Sezer Uzunosmanoğlu, "Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslenmesi üzerine baktığımda çimler üzerinde yatan bir tilki gördük. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Daha sonra yaklaşınca yoldan karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu" dedi.

5 Yaşındaki Ayla\'nın Tilkiyle Eğlencesi
Kaynak: İHA

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