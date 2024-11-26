Arnavutköy'de 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğun babası ile babanın iki eski eşi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 2018'de barajda balık tutan bir kişinin oltasına takılması sonucu cesedi bulunan M.İ.E'nin kardeşinin, okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı." demesi üzerine durum polise bildirildi.
Pedagog eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurulan çocuk koruma altına alınırken, baba Cahit E. (40) ve eski eşleri; ölen çocuğun annesi M.E. ile Z.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen babanın emniyetteki ifadesinde, "Ölünce götürdüm, göle attım." dediği öğrenildi.
Şüphelilerin HTS kayıtlarının incelemeye alındığı, Adli Tıp Kurumundan çocuğun otopsi raporu ile babasıyla DNA örnek eşleştirme raporunun beklendiği kaydedildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › 5 Yaşındaki Kızın Ölümü: Baba ve İki Eski Eşi Gözaltında - Son Dakika
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