50 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan İ.O. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.O'yu Karamürsel'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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