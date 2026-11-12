500 bin TL\'lik ziynet çalan 3 kadın, Kayseri\'de saklandıkları evlerde yakalandı

Bahçelievler'deki 2 evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın, Kayseri'de saklandıkları adreslerde yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi'ndeki 2 farklı evden 'dil düşürme' yöntemiyle içeri girilip 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede 3 kilometrelik alandaki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin otobüsle Kayseri'den gelen S.T. (25), F.B. (21) ve S.T. (20) adlı kadınlar olduğunu belirledi.

Ardından düzenlenen operasyonda 3 kişi, Kayseri'deki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan S.T. (25) ve F.B., ifadelerinde çaldığı ziynet eşyalarını satıp parasını harcadıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. (20), adli kontrolle serbest kalırken, diğer 2 kişi tutuklandı.