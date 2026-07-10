500 Puanla Savcı Olmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

500 Puanla Savcı Olmak İstiyor

500 Puanla Savcı Olmak İstiyor
10.07.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı Sena Sarıdayı, LGS'de 500 tam puan alarak savcı olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aydınlı Sena Sarıdayı, savcı olmak istiyor.

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Sarıdayı, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

Sarıdayı, gazetecilere, yıl boyunca çalışmasının emeklerini aldığını söyledi.

Sınava hazırlık için kendisine çalışma planı oluşturduğunu aktaran Sarıdayı, "5. ve 6. sınıfta düzenli olarak ödevlerimi yapıyordum. 7. ve 8. sınıfta ise çalışma düzenine çevirdim. Yani günde 3-6 saat arasında çalıştım. 200-300 soru çözüyordum. Ders ders ayırmıyordum, her dersten çalışıyordum. Cumartesi günlerimi boş bırakıyordum. Stresli geçmemesi, kendime vakit ayırmak adına böyle yaptım." dedi.

Zaman zaman moralinin bozulduğu durumlar olmasına rağmen yoluna devam ettiğini aktaran Sarıdayı, şöyle devam etti:

"İstanbul'da hukuk okumayı çok istiyorum. Hukuk düşünüyorum, savcı olmak gibi bir idealim var. Okuma alışkanlığım polisiye romanlara yönelikti. Böyle olunca hukuka merak sardım. İmam Hatip'e gittiğim için bazı çevrelerce sorulara maruz kaldım. Etrafımda, 'İmam Hatip'e gidiyorsun, zor mu kötü mü?' Çok fazla olumsuz baskı vardı. Kesinlikle öyle değil. Öğretmen kadrosu ve okulun kendi eğitimi çok güzeldi, burada okuduğum için asla pişman değilim."

Sarıdayı, okul dışında herhangi bir destek almadan kendi çalışmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Recep Sarıdayı ise çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Aydın'da 10 öğrencinin LGS'de 500 tam puan aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 500 Puanla Savcı Olmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:06:30. #7.12#
SON DAKİKA: 500 Puanla Savcı Olmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.