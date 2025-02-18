51 İl'de PKK/KCK Operasyonları: 282 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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51 İl'de PKK/KCK Operasyonları: 282 Şüpheli Yakalandı

51 İl\'de PKK/KCK Operasyonları: 282 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çeşitli silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

18.02.2025 09:33  Güncelleme: 09:34
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik 'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 5 gündür devam eden 'Gürz-46' operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti. Operasyonlar sonucu 2 AK 47 tüfeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 51 İl'de PKK/KCK Operasyonları: 282 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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