51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Başladı

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(MERSİN)- 51'inci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri, resim, fotoğraf ve minyatür sergisi ile resmi kurumların stant açılışı ile başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke'de, sanatın ve sanatçının bulunduğu bu güzel kentimizde her zaman kültürel zenginliklerimizi ön planda tutmaya, sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sergi açan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında Nadir Köksoy Fotoğraf Sergisi, Nazan Kundak Resim Sergisi, Ahmet Tarlacı Resim Sergisi, Betül Kozan Yaşar Resim Sergisi, Hüsna Deniz Minyatür Sergisi, Yıldıray Yaşar Resim Sergisi, Serdar Güngör Resim Sergisi, Süheyla Süngü Resim Sergisi, İbrahim Günay Resim Sergisi, Hasan Uzun Resim Sergisi ve Seyhan Karaduman Resim sergilerinin açılışı ile cezaevi, halk eğitim merkezi ve Atayurt El sanatları Merkezi'nin stant açılışları da yapıldı.

İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkan Yardımcısı Rahile Demren, 51'inci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sergi açan ve katkı sunan sanatçılara teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti

"Sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bu yıl 51'inci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında sergi açılışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kültür haftasının dolu dolu bir programla geçeceğini belirterek şunları söyledi:

"1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak, bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıyoruz. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 51 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi, bu yılda en iyi şekilde karşılamanın heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız. Bu coşkumuza ve sevincimize her yıl olduğu gibi bu yılda el emeği ve göz nuru eserleriyle renk katan ve bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Silifke'de, sanatın ve sanatçının bulunduğu bu güzel kentimizde her zaman kültürel zenginliklerimizi ön planda tutmaya, sanatın ve sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sergi açan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İlçenin kültürel ve sanatsal yapısını şekillendiren Müzik ve Folklor Festivali, 6 Eylül tarihine kadar sürecek.