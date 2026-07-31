528 Tarihi Köprü Restore Edildi - Son Dakika
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528 Tarihi Köprü Restore Edildi

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Bakan Uraloğlu, 528 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 528'e ulaştı. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına ülkemizin çeşitli noktalarında devam ediyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Anadolu coğrafyasının, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz hazine olduğunu, Sakarya'nın da bu hazinenin en kıymetli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, antik adı "Sangarios" olan Sakarya Nehri'nin kenarında yükselen kadim yapının da asırlardır bölgenin tarihine tanıklık ettiğini belirterek Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminde, milattan sonra 558-562 yıllarında inşa edilen köprünün restorasyonunu tamamlayarak yeniden hizmete sunmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan toplumun geleceğini sağlıklı şekilde inşa etmesi mümkün değildir." diyen Uraloğlu, bu topraklarda iz bırakan her medeniyetin ortak geçmiş olduğunu, hepsini korumanın ve yüceltmenin bu vatanın evlatları olarak önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Bakanlık olarak bu bilinçle tarihi yapıları korumak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için azimle çalıştıklarını vurgulayarak bu sayede hem tarihe olan borçlarını ödediklerini hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşama katkı sağlamasını temin ettiklerini anlattı.

"Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur"

Tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasının kıymetli olduğunu, buna katkı sağladıklarını, bugüne kadar, Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü ve Ani Köprüsü gibi ülkenin birçok noktasındaki tarihi köprüleri restore ettiklerini ve kültür mirasına kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, "Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 528'e ulaştı. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına ülkemizin çeşitli noktalarında devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tarihi Sangarios Köprüsü de bu çalışmaları en güzel ve en anlamlı örneklerinden birini teşkil ediyor." diye konuştu.

Uraloğlu, Sangarios Köprüsü'nün Erken Bizans döneminin Anadolu'daki en görkemli anıtsal yapılarından biri olduğuna işaret ederek 370 metre uzunluğu, yaklaşık 10 metre genişliği ve 12 kemeriyle tamamen kireçtaşından inşa edilen yapının, İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edildiğini belirtti.

Köprünün, asırlar boyunca deprem ve sel gibi doğal etkenlerin ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıprandığını ifade eden Uraloğlu, 1500 yıllık köprüyü, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemesiyle ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Uraloğlu, taş ayaklarını ve kemerlerini özgün dokusunu koruyarak titizlikle onardıkları köprüyü, batısındaki giriş kapısı kalıntısıyla diğer han, hamam ve sarnıç yapısı gibi tarihi gezinti alanları ve modern ama tarihi kimliğe uygun aydınlatma sistemleriyle hem estetik hem de işlevsel kimliğe kavuşturduklarını kaydetti.

Bu çalışmaların yalnızca bir köprünün yenilenmesi olmadığını, kentin tarihi dokusunun korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve gelecek kuşaklara değerli miras bırakılması açısından da kıymetli olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Tarihi Sangarios Köprüsü, iki yakayı birleştirmenin ötesinde, geçmişle bugünü, kültürle turizmi buluşturarak Sakarya'nın ruhunu yansıtıyor ve yaşatıyor. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sakarya'ya, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki yatırımlar

Uraloğlu, kentteki yatırımlara ilişkin ise "2002'den bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 251 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız köprünün restorasyonu tek başına 1 milyar liranın üzerinde maliyete sahip. 2002'de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu, 403 kilometreye çıkardık. 167 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu 555 kilometreye çıkardık." dedi.

Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın ülkenin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yol haline dönüştürerek güçlendirdiklerini aktaran Uraloğlu, Geyve Ayrımı-Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere şehir geçişini hizmete açtıklarını anlattı.

Uraloğlu, Gümüşova Kavşağı ile Sakarya-Topça Köprülü Kavşağı'nı inşa ettiklerini, Kaynarca-Karasu yolu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun yolu, Hanlı Kavşağı-Mekece yolu, Şehir Hastanesi bağlantı yolu gibi 7 kara yolu projesinde çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek "Özellikle Kaynarca-Karasu-Kocaali yolu, doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz sahil yolunu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlaması bakımından ayrıca kıymetli proje. 58,1 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 kilometrelik bölümünü tamamladık. Kalan 4,1 kilometrelik bölümde ise çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Sakarya çevre yolunu (Pekşenler yolu) da yatırım programına aldıklarını belirten Uraloğlu, 2 gidiş, 2 geliş 6 kilometre ana yol ve 1,5 kilometresi bölünmüş yoldan oluşan 12 kilometre yan yol olmak üzere toplam 18 kilometrelik yolun ağustos ayında ihalesini yaparak bu sene de yapım çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydetti.

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planladıklarını dile getirerek, kara yollarında olduğu gibi Sakarya'nın demir yolu altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini, kentteki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yenilediklerini belirtti.

Sakarya'yı uluslararası deniz ticareti ve ihracatın merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı'nı inşa ettiklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, bölgedeki sanayicilerin de talepleriyle limana demir yolu entegrasyonunu sağlamak üzere 65 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Karasu demir yolu hattının yer teslimini yaparak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Uraloğlu, şehir trafiğini rahatlatacak 15,2 kilometre uzunluğunda 19 istasyondan oluşan Adapazarı-Serdivan raylı sistem hattının ihalesini yaptıklarını, bu yıl içinde yapımına başlamayı planladıklarını anlattı.

Sakarya'da yüksek hızlı treni ürettiklerini ve testlere başladıklarını, fabrikasını yaptıklarını ve bu yıl sonu seri üretimine geçeceklerini belirten Uraloğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de konuşma yaptı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesildi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Uraloğlu, köprüyü gezerek yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Öte yandan bahçesine uğradığı vatandaş tarafından Uraloğlu'na börek ikram edildi.

Kaynak: AA

Kültür, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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