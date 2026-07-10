54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında ulusal ve uluslararası seviyede arama kararı bulunan 54 suçlunun, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu ülkemize geri getirildi.