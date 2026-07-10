54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

10.07.2026 11:39
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İçişleri Bakanlığı, uluslararası iş birliğiyle 54 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında ulusal ve uluslararası seviyede arama kararı bulunan 54 suçlunun, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu ülkemize geri getirildi.

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, S.O, Y.T, S.K, F.M, S.M, N.A, S.B, H.K, M.D, Y.B, B.D, L.T, T.Y, B.M, F.E, H.İ.Ç, Ü.M, N.T, K.N, Ç.Y, D.B, C.B, A.D, S.Ö, U.Ç, B.K, Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A, S.B, M.A, Ü.K, H.M, F.C, S.Y, M.Ö, B.B, G.B, H.U, N.A, M.A, G.K, H.Ç, K.C, H.K, İ.U, A.İ, B.K, B.A, K.Y, B.Y, H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şahısların, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yargı görevini yapanı etkileme, askeri yasak bölgelere girme, hakaret, zimmet, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, güveni kötüye kullanma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından arandıkları belirlendi."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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