55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı'nda rekor ziyaretçi sayısı - Son Dakika
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55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı'nda rekor ziyaretçi sayısı

55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı\'nda rekor ziyaretçi sayısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı, Norveç'in onur konuğu olduğu ve 70 ülkeden 1.200 yayıncı ve 5.250 katılımcının yer aldığı bir etkinlik olarak sona erdi. Fuarı geçen yıl 3,5 milyon kişi ziyaret ederken, bu yıl ziyaretçi sayısı 4,8 milyona yükseldi. GEBO Başkanı Ahmed Bahy El-Din, fuarın rekor sayıda ziyaretçi, yayınevi, katılımcı ülke, kültürel faaliyet ve sanatsal programıyla dikkat çektiğini belirtti.

07.02.2024 15:01
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KAHİRE, 7 Şubat (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı Salı günü sona erdi.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Mısır Genel Kitap Örgütü (GEBO) tarafından düzenlenen ve Norveç'in onur konuğu olduğu bu yılki fuara 70 ülkeden yaklaşık 1.200 yayıncı ve 5.250 katılımcı iştirak etti.

Mısır Kültür Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, 24 Ocak'ta başlayan fuarı geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi ziyaret ederken, söz konusu rakam bu yıl 4,8 milyona yükseldi.

GEBO Başkanı Ahmed Bahy El-Din, bu yılki fuarda rekor sayıda ziyaretçi, yayınevi, katılımcı ülke, kültürel faaliyet ve sanatsal programın yer aldığını kaydetti.

Salı günü erken saatlerde, bir sonraki fuarda Umman'ın onur konuğu olacağı ve 55. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı'nda Beyt'ül-Hikme Kültür Grubu'nun en iyi Mısırlı yayıncı ödülüne layık görüldüğü açıklandı.

İlki 1969 yılında düzenlenen fuar, Orta Doğu bölgesindeki en büyük ve en eski kitap fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

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