55 yaşındaki Serdar Tunç, felsefeyi birincilikle bitirdi; psikolog oğluyla çalışıyor

BURSA'da yaşayan Serdar Tunç (55) 22 yıl görev yaptığı Jandarma Teşkilatı'ndan emekli olduktan sonra lise yıllarındaki hayalini gerçekleştirmek için girdiği üniversite sınavını kazanıp, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Felsefe Lisans Bölümü'nü 2021 yılında birincilikle bitirdi. Çift ana dal programıyla psikoloji eğitimini de tamamlayan Tunç, şimdilerde psikolog olan oğlu Ali Cem Tunç (32) ile aynı ofiste çalışıyor.

Jandarma Astsubay Sınıf Okulu'ndan 1990 yılında mezun olan Serdar Tunç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde takım ve karakol komutanlığı yapıp, bölük idari işlerinde görev aldı. Askerlik görevini sürdürürken, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Önlisans programını, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans programını, 2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek lisans programını bitirdi. 18 yaşında adım attığı ve 22 yıl görev yaptığı Jandarma Teşkilatı'ndan kıdemli başçavuş rütbesindeyken 2011 yılında emekli olan Tunç, lise yıllarından beri hayalini kurduğu felsefe bölümünü okumak için bir kez daha üniversite sınavına girdi. 2017 yılında kazandığı BUÜ Felsefe Lisans Bölümünü 2021 yılında birincilikle, ÇAP (Çift Anadal Projesi) yaptığı BUÜ Psikoloji Lisans programını da 2022 yılında bitirdi. BUÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (ULUSEM)'Çocuklar İçin Felsefe' Kolaylaştırıcı Eğitim Sertifikası, Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden (BTÜSEM) Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası aldı. Eski asker yeni psikolog Serdar Tunç, kendisinden önce psikolog olan oğlu Ali Cem Tunç ile aynı ofiste çalışırken, felsefe alanında tezli yüksek lisans eğitimini de sürdürüyor.

'ASKERLİKTE DE İNSANLARIN SORUNLARINI DİNLİYORDUM'

Askerlik mesleğinin ve yıllarca taşrada görev yapmanın yeni meslek seçiminde büyük etkisi olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Tunç, "Neticede emir verdiğimiz karşımızdaki kişiler de insan. Psikolojinin de temelinde insan var. Askerlikte edindiğim tecrübelerin tamamı bugün insanı tanımam konusunda bana çok fayda sağlıyor. Yıllarca karakol komutanlıkları yaptım. Emrimde hem rütbeli personel hem de 20 yaşında vatani görevini yapmaya gelen gençler vardı. Onların psikolojik durumlarını kayıt altına almamız gerekiyordu. Belirli aralıklarla görüşmeler yapıyor, aileleriyle ya da kız arkadaşlarıyla problemleri var mı, maddi sıkıntıları bulunuyor mu diye soruyorduk. Şimdi geçmişe baktığımda aslında yaptığımız şeyin bir çeşit psikolojik danışmanlık olduğunu görüyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yaparken çatışmalara da tanık oldum. Bu olayların insanlar üzerinde bıraktığı etkileri gözlemledim. Bugün aldığım psikoloji eğitimiyle askerlikte edindiğim tecrübeleri birleştiriyorum" dedi.

'BU YAŞTAN SONRA OKUNUR MU' DEDİLER, BÖLÜMÜ BİRİNCİ BİTİRDİM'

Felsefe okuma hayalini emekliliğinin ardından gerçekleştirdiğini söyleyen Serdar Tunç, "Lise yıllarında felsefe dersiyle karşılaşınca içimde büyük bir merak uyandı. Emekli olunca ilk fırsatta üniversiteye başladım. 'Bu yaştan sonra okunur mu' diyenler oldu ama önemsemedim. Benden çok daha genç öğrencilerle aynı sıraları paylaşmak harikaydı. Onlara ağabeylik ya da babalık yapmak yerine arkadaş oldum. Bölümü birincilikle bitirmemde askerlikten gelen disiplinin büyük etkisi var. Yıllarca 'Komutanım' diye hitap edilirken şimdi 'Psikolog hocam' denilmesi gurur verici. Halen felsefe alanında tezli yüksek lisans yapıyorum, sonrasında doktora yapmak istiyorum. İnsan kaç yaşında olursa olsun hayatına yeniden yön verebilir. Kendimi bunun canlı bir kanıtı olarak görüyorum" diye konuştu.

'ANNEM KARDEŞİMİN, BEN BABAMIN MEZUNİYETİNE GİTTİM'

Babasının eğitim hayatına ailecek destek verdiklerini söyleyen Psikolog Ali Cem Tunç ise babasının kız kardeşinin liseden mezun olduğu gün mezuniyet töreni olduğunu belirterek, "Babam üniversiteye başladığında ben yüksek lisansımın tez aşamasındaydım. Ben yüksek lisansımı bitirdim, o da ardından psikolog oldu. Mezuniyet günü kız kardeşimin de lise mezuniyeti vardı. Annem kardeşimin mezuniyetine, ben babamın üniversite mezuniyetine gittim. Babam kürsüde konuştuğunda bütün üniversite ayakta alkışladı. Çok gururlandım" ifadelerini kullandı.

'DAHA SAKİN, DİNGİN BİR İNSANA DÖNÜŞTÜ'

Babasının kariyer değişiminin günlük yaşamlarını da değiştirdiğini vurgulayan Ali Cem Tunç, "Asker olan babamla büyüdüm, evde disiplinli bir ortam vardı. Psikoloji eğitimiyle birlikte daha sakin, dingin bir insana dönüştü. Şimdi aynı ofiste çalışıyoruz. Ben sanal medya ve içerik üretimiyle ilgilenirken babam araştırma ve planlama konularında daha aktif. Birbirimizi tamamlıyoruz. Babam benim her zaman en büyük arkadaşımdı, şimdi meslektaşım da oldu" dedi.