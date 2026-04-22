56 Yıl Süren Kadastro Davası Sonuçlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı'nın projesi ile Antalya'daki 56 yıllık kadastro davası nihayet sonuçlandı.

Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında Antalya'da 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığınca sağlanan teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Antalya'da da 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava karara bağlandı.

Antalya Kumluca Kadastro Mahkemesi'nde, 5 Mart 1970 yılında açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 56 yıl sürdü. Mahkeme, 18 tarafın yer aldığı davada, 16 Nisan 2026'da kararını verdi.

Yeni stratejiler geliştiriliyor

Adalet Bakanlığınca kadastro davalarının hızlandırılması amacıyla yargı teşkilatına sunulan destekler kapsamında özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi sorunlar ele alınarak yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelindeki kadastro ihtilaflarının büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulmasının, sadece yargı iş yükünü azaltmasının yanı sıra toplumsal güvenin pekişmesine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:42:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.