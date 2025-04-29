57. Alay’ın Destanı Belgesele Aktarıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57. Alay'ın kuruluşu, Çanakkale'ye gidişi ve fedakarlıkları, belgeselle anlatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah'ın akademik danışmanlığında hazırlanan belgeselin yapımcılığını Ertuğrul Sevim üstlendi.

Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57. Alay hakkında doğru sanılan birçok bilginin yanlış olduğunu söyledi.

57. Alay'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden olduğuna işaret eden Sabah, "57. Alay, Çanakkale'nin ve Türk tarihinin önemli birliklerinden birisi. Mustafa Kemal Atatürk idaresinde 25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu'na gerçekleştirdiği kritik müdahaleyle, Çanakkale Muharebeleri'nin seyrini değiştirmiş bir birlik." dedi.

Sabah, hazırlanan belgeselle 57. Alay'ın farklı yönlerini ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Belgeselde 57. Alay'ın nasıl kurulduğunu ve nelerle karşılaşıldığını anlattıklarını bildiren Sabah, "Bu çalışmada, 25 Nisan 1915'in öncesinde, 57. Alay'ın tarih sahnesine çıktığını kabul ettiğimiz tarihin arka planında neler yaşanmış, alayın kuruluşu, teşkilatlanması, Mustafa Kemal Atatürk idaresinde gerçekleştirdiği eğitimler ve dönüşümler olmak üzere, bunları detaylı şekilde anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Sabah, 57. Alay'ın "Türk direnişinin ve kahramanlığının, vatan uğruna her şeyden vazgeçenlerin adı" olduğunu kaydetti.

"Aslında Alay'ın ve Tümen'in kuruluş çalışmalarının 21 Ocak 1915 tarihinde Gelibolu'da başladığını tespit etmiş olduk." diyen Sabah, 57. Alay'ın 1 Şubat 1915'te Mustafa Kemal idaresinde Tekirdağ'a intikalini tamamladığını anlattı.

Tarih sahnesinde övgüyle bahsedilen 57. Alay'ın daha net anlaşılması gerektiğini dile getiren Sabah, "22 Şubat 1915 tarihinde 57. Alay yeniden bir dönüşüm gerçekleştirmiş, yeni teşkilatlanmaya gidilmiş. 22 Şubat 1915 tarihinde Tekirdağ'da, Çanakkale'de tanıdığımız, Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' dediği 57. Alay olma özelliğine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Belgeselin çekimleri 7 ayda tamamlandı

Yapımcı Sevim de belgesele katkı sağlayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Ocakları Tekirdağ Şubesine teşekkür etti.

Belgeselin çekimlerini 7 ayda tamamladıklarını anlatan Sevim, "3 yıldır Çanakkale'de arazide çalışıyorum. Tekirdağ'da 57. Alay'ın kuruluşunun başlangıcını, Çanakkale'ye nasıl gittiklerini, orada kara savaşlarına başlayıp savaşa nasıl devam ettiğini, Tekirdağ, Çanakkale ve milletimize anlatmayı borç bildik." dedi.

Sevim, bu yaz belgeselin ikinci bölümünün çekileceğini ve Çanakkale'de savaşan Türk askerlerinin fedakarlıklarını aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, belgeselin galası dün Tekirdağ'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.