6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi

07.06.2026 17:13  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erdi.

(ANKARA) - Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim yapıldı. 6 belde ve 362 mahallede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, sandık başına gidildi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, sandıklar saat 17.00'de kapandı.

6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri seçim sonuçlarına göre belirlenecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Belediye, Nevşehir, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
17:00
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
16:44
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
16:43
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
16:38
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 17:34:19. #.0.5#
SON DAKİKA: 6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.