6 ilde 680 bin öğrenci karne heyecanı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler karnelerini aldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bahattin Kayalı İlkokulu'nda, Vali Vekili Sedat Sezik, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezik, "Yaklaşık 680 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor ve 35 bin öğretmenimiz bu heyecana ortak oluyor. Bu anlamda ben emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum. İnşallah yeni eğitim öğretim yılına güzel bir şekilde hazırlanacağız." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 707 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Eyyübiye ilçesindeki Şehit Mahmut Barstugan İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve protokol üyeleri, öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Şıldak, tüm öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta eğitim gören 266 bin 242 öğrenci, karnelerini aldı. Akyar İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mükerrem Ünlüer, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karneleri dağıtan Ünlüer ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtım töreninin ardından öğrencilere dondurma ikram edildi.

Malatya

Malatya'da eğitim gören 147 bin 22 öğrenci karnelerini aldı.

Battalgazi Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen programda Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit öğrencilere karnelerini verdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Behçet Bakır da katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 154 bin 927 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Karadağ İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Küçük, öğrencilere karnelerini teslim etti. Vali Küçük, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumalarını önerdi.

Kilis

Kilis'te 45 bin 713 öğrenci karnelerini aldı. Mehmet Ferhat Koçarslan İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Okan Dağlı, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Dağlı, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de katıldı.