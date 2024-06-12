6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Olacak - Son Dakika
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6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Olacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda, dereceye girenler bu akşam belli olacak. Yarışma, Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek ve büyük ödül 5 bin avro olacak.

12.06.2024 14:25
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda, dereceye girenler bu akşam belli olacak.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran'da başlayan ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılan müsabakaların ardından finaller, Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2008'den bu yana iki yılda bir düzenlediği yarışmada bu yıl 38 aday yarışıyor.

Profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçıların performanslarının sahneye yansıtıldığı yarışmada katılımcılar, jüri üyeleri ve sanatçı meslektaşları görüş alışverişinde bulunma fırsatı buluyor.

Kızlar ve erkeklerde büyükler ve küçükler olmak üzere 4 kategorinin yer aldığı yarışma, bale eğitiminin dünya çapında gelişimini ve bu alanda karşılıklı değişimi teşvik ediyor.

Klasik bale repertuvarının ağırlıkta olduğu zorunlu yarışma programı ve modern dansta yeteneklerini ortaya koyan yarışmacılar, bugüne kadar uluslararası arenada kendi dallarında büyük başarılar elde etmiş değerli jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor.

Yarışmanın jüri başkanlığını Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, başkan yardımcılığını Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Müdürü Sergey Usanov üstlenirken, jüri üyeleri ise Meriç Sümen, Tadeusz Matacz, Aisulu Tokombayeva, Evinç Sunal, İnci Kurşunlu, Beyhan Murphy ve Mihaela Vieru'dan oluşuyor.

Finalleri bu akşam yapılacak yarışma, 14 Haziran'da AKM'deki "Ödül Töreni ve Gala Gecesi" ile sona erecek.???????

Büyük ödülün 5 bin avro olduğu yarışmada, bin ile 3 bin avro arasında değişen ödüller verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Olacak - Son Dakika

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