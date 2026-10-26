6 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da su için ASKİ ve uzmanlar Kent Konseyinde buluştu - Son Dakika
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6 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da su için ASKİ ve uzmanlar Kent Konseyinde buluştu

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6 milyon kişinin yaşadığı Ankara\'da su için ASKİ ve uzmanlar Kent Konseyinde buluştu
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AKK Çevre ve İklim Meclisi, Ankara'nın içme suyu ve barajlarının durumunu ASKİ'den Onur Bektaş ve akademisyenlerle görüştü. Başkan Ömer Şan, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kavşakkaya'nın kaderine terk edilmemesini, 6 milyon kişinin içme suyunun tehlike altından çıkarılmasını istedi.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi, Başkent'in doğasının ve içme suyunun daha sağlıklı yarınlara ulaşması için yürütülen çalışmalar kapsamında ASKİ Projeler Dairesi Başkanı Dr. Onur Bektaş ve akademisyenlerle buluştu. Toplantıda konuşan AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, "Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kavşakkaya kaderlerine terk edilmemeli" dedi.

Ankara Kent Konseyi bünyesinde yer alan Çevre ve İklim Meclisi, doğanın ve Başkent'teki su oranının daha yaşanılabilir kılınması ve gelecek nesillere ulaşmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İÇME SUYUNUN GELECEĞİ KONUŞULDU

AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan'ın başkanlığında çalışmalarını sürdüren Çevre ve İklim Meclisi, bu kez başta ASKİ Projeler Dairesi Başkanı Onur Bektaş olmak üzere alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Toplantıda, Kurtboğazı Barajı, Eğrekkaya Barajı, Kavşakkaya Barajı ve su toplama havzalarının durumunu konuşuldu, orman vasfı dışarısına çıkarılan orman alanların mevcut konumunu değerlendirildi.

Toplantının bir diğer başlığı da Ankara'nın ormanlarının ve meralarının koruma altına alınması, Başkent'teki içme suyunun içerisinde bulunduğu tehlike ve kaynakları korumaya yönelik hükümlerin bir an önce uygulamaya sokulması gerekliliği oldu. Ayrıca, Kızılcahamam bölgesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Orman Vasfı dışına çıkarılan, bölgedeki orman alanları ve potansiyelini sürdüren ormanlık alanların bölgenin su varlıklarına olan etkileri de masaya yatırıldı.

"BAŞKENT'İN İÇME SUYU TEHLİKEDE VE BUNA 'DUR' DEMELİYİZ"

AKK Genel Koordinatörü ve Çevre İklim Meclisi Başkanı Şan, "Ankara'nın su geleceğini sağlayan en büyük etkenlerden olan, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Kavşakkaya kaderlerine terk edilmemeli, Başkent'in içme suyu tehlikede ve buna 'Dur' demeliyiz. Mevzuat dahilinde de ele alınan bir konu olarak; 6 milyon vatandaşın yaşadığı Başkent Ankara'nın içme suyunun tehlike altından çıkartılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen toplantıya ASKİ Projeler Dairesi Başkanı Dr. Onur Bektaş ile AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan'ın yanı sıra; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve AKK Çevre ve İklim Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı ve Orman Mühendisi Ahmet Demirtaş, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Banu Avcıoğlu, Ziraat Mühendisi ve AKK Çevre ve İklim Meclisi YK Üyesi Nevzat Özer, Su Uzmanı Hasan Akyar, Ankara Üniversitesi'nden gönüllü olarak katılım sağlayan Sude Yazkan, İrem Tunç ve Metin Sağlam katılım sağladı.

Kaynak: ANKA
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