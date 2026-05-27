Günün Haber Başlıkları ve Spor Programı

27.05.2026 00:10
İçişleri Bakanı Konya'da ziyaretler yapacak, MHP ve İYİ Parti liderleri anma etkinliklerine katılacak. Dünyada ABD-İran gerilimi, İsrail'in saldırıları ve Gazze ateşkesi takip ediliyor. Sporda UEFA Konferans Ligi finali ve Basketbol Süper Ligi play-off maçları var.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.

(Konya/13.00/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

(Ankara/15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

(Ankara/05.59)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?ABD- İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2-? ??? İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3-? ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi final karşılaşması, İngiltere'nin Crystal Palace ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında Almanya'nın Leipzig kentindeki Leipzig Stadı'nda oynanacak.

(Leipzig/22.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/20.30)

***

Kaynak: AA

