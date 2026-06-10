6 Nisan 1920: Siyaset, diplomasi ve spor gündemi - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Siyaset, diplomasi ve spor gündemi

10.06.2026 09:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti toplantılarına katılacak, CHP ve diğer parti grup toplantıları yapılacak. Dışişleri Bakanı Fidan Sofya'da zirveye katılırken, spor müsabakaları ve kura çekimleri takip edilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısına katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak Koruyucu Aileliğin Psikososyal, Hukuki ve İnanç Temelli Boyutları" programına iştirak edecek.

(İstanbul/16.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ??? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk etap maçları, Kanada'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Ottawa/18.00)

3- 2027 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, Almanya'da gerçekleştirilecek.

(Münih/18.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Siyaset, diplomasi ve spor gündemi - Son Dakika

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