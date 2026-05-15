6 Nisan 1920: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gündemi

15.05.2026 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Zirvesi'nde, bakanlar çeşitli ziyaretlerde, TÜİK ve Merkez Bankası veri açıklayacak, dünyada Trump'ın Çin ziyareti ve Gazze ateşkesi izleniyor, Galatasaray şampiyonluk kutlaması yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak, karşılama sonrası aile fotoğrafında yer alacak, zirve oturumuna iştirak edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Uludağ Üniversitesi'nde "Küresel Adalet Arayışı" başlıklı konferansa, Bursa Sivil Toplum Buluşması'na ve Birlik Vakfı Geleneksel Cuma Meclisi Buluşması'na katılacak.

(Bursa/12.00/15.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışı ile yeni araç filosunun tanıtımına katılacak, Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi'nde cuma namazını kılacak, Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi ile Buca Belediyesi Edip Akbayram Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi'nin açılış törenlerine ve Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi'nin tanıtımına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/13.14/14.00/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Belediyeye, Adliyeye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katılacak, Pınarhisar Belediyesini ziyaret edecek.

(Kırklareli/14.30-18.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliğe ve Tatvan'da esnafa ziyaret gerçekleştirecek, Bitlis Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Bitlis/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.

(Niğde/11.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti takip ediliyor.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ?ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4-? ?İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Haftası Etkinlikleri" kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK karşılaşması oynanacak.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama organizasyonu yapılacak; Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket edecek sarı-kırmızılı futbol takımı, statta taraftarların da yer alacağı kutlama organizasyonunda şampiyonluk kupasını kaldıracak.

(İstanbul/15.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali organizasyonunun basın toplantısı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

