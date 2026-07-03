6 Nisan 1920 - Günlük ajans programı - Son Dakika
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6 Nisan 1920 - Günlük ajans programı

03.07.2026 00:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım buluşmasında, bakanlar çeşitli illerde ziyaretlerde bulunacak. Dış ticaret ve enflasyon verileri açıklanacak. Kırkpınar güreşleri başlıyor; Türkiye, Fransa ile basketbolda çeyrek finalde.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.

(Tahran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Yaşayan Miras Şöleni'nin açılışına, Aşure Dağıtım Programı'na ve AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Erzincan/10.15-15.55)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karabük'te Valiliği, AK Parti Karabük İl Başkanlığını, Karabük Belediyesini ziyaret edecek, İş İnsanları İstişare Toplantısı ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Karabük/12.00/14.00/14.45/16.30/18.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı'na katılacak.

(Adıyaman/13.30)

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bayburt'ta Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Bayburt İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bayburt/11.30-15.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Oryantasyon Programı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

6- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aksaray Valiliğini ziyaret edecek.

(Aksaray/10.15)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Cebel-i Bereket" programına katılacak, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Osmaniye/09.30/14.00)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) ???????

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edip İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyareti yapacak, STK-meslek odalarıyla öğle yemeğine ve toplantıya iştirak edecek, basın toplantısına ve AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Tekirdağ/11.15/14.00/14.30/16.00/16.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak.

(Edirne/10.00)

2- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na çeyrek final ve klasman maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz-Hırvatistan, İsviçre-Cezayir, Avustralya-Mısır maçları yapılacak.

(Toronto/02.00/Vancouver/06.00/Dallas/21.00)

4- Wimbledon Tenis Turnuvası'na üçüncü tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/12.00)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Fransa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920 - Günlük ajans programı - Son Dakika

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