(ORDU)- Altınordu Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği "6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri" başladı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Bu etkinliği her geçen yıl geliştirerek gerçek bir kültür-sanat şölenine dönüştürüyoruz. Amacımız, festivaller şehri olan Ordu'nun bu niteliğini sürdürmek, aynı zamanda hemşehrilerimizin kitaba kolay ulaşmasını sağlamak" dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından yeni bir konseptle faaliyete alınan Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, bu yıl 6'ncı kez kapılarını açtı. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen açılış törenine; Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Altınordu İlçe Başkanı Halis Poyraz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

"Amacımız, festivaller şehri olan Ordu'nun bu niteliğini sürdürmek"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Edebiyat ve Kitap Günleri'nin sonraki yıl uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ordu bir festivaller şehridir. 1960'lardan bu yana sanatın hemen her alanında gerçekleştirilen festivaller hemşehrilerimizin ilgisini çekmiştir. Önceki dönemlerde başlatılan uluslararası edebiyat festivali ne yazık ki bir dönem kesintiye uğratılmıştı. Göreve geldiğimizde, kültür-sanat adına yapılabileceklerin en başına bu festivali koymuştuk. Amacımız, festivaller şehri olan Ordu'nun bu niteliğini sürdürmek, aynı zamanda hemşehrilerimizin kitaba kolay ulaşmasını sağlamaktı. Bunun yanı sıra yazarları, şairleri kentimizde konuk ederek hem tanıtım açısından bir kazanç sağlayacaktık hem de yazmaya hevesli, yeteneği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yazarlarla buluşturacaktık. Geçen yıl deyim yerindeyse yeniden hayat verdiğimiz festivale 'Edebiyat ve Kitap Günleri' adını vermiştik. Çünkü hemşehrilerimizin geniş bir yelpazede, kitabın her türlüsüne, değişik alanlarda yazan yazarlara ulaşmalarını istiyorduk. İlkini büyük bir ilgi, katılım ve başarıyla tamamladık. Şimdi 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri'ne başlıyoruz. Heyecanlıyız. Çünkü bu etkinliği her geçen yıl geliştirerek gerçek bir kültür-sanat şölenine dönüştürüyoruz."

"Hemşehrilerimizi yazarlarla buluşmaya davet ediyoruz"

10 gün boyunca sürecek etkinlerde vatandaşların bambaşka bir ortamla karşılaşacağını ifade eden Başkan Tepe, şöyle devam etti:

"Kitap fuarı için özel olarak tasarlayıp uyguladığımız ortamın rahatlığı, yayınevi çeşitliliği ve kitaba erişimdeki kolaylık eminim kitapseverleri mutlu edecektir. Bu yıl sahnemizi de büyüttük. Kitaplarla, söyleşilerle, imza günleriyle başlayıp sürecek olan gün, akşam konserleriyle devam edecek. Bunların dışında atölyeler, okur yazar buluşmaları ile şehrimizi on gün boyunca edebiyatın nabzının attığı yer olarak yaşamak istiyoruz. Bugün başlayan etkinlikler dizisi, 10 Mayıs'ta sona erecek. Ordulu hemşehrilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu on gün boyunca kitaplarla yaşamaya, yazarlarla buluşmaya ve akşamları eğlenceye davet ediyoruz. Bu zengin içeriğin hazırlanmasında katkıda bulunan başta festival koordinatörümüz, kıymetli büyüğümüz İbrahim Dizman olmak üzere, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ise "Kitap bir insanın en yakın arkadaşı, dostudur. Okumanın yaşı yok. Programa emek veren, katkı sunan, katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Konsepti çok daha farklılaştırdık"

Edebiyat ve Kitap Günleri Koordinatörü İbrahim Dizman da "Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Anadolu'daki kitap fuarlarına ve edebiyat festivallerine pek benzemiyor. Konsepti çok daha farklılaştırdık. Kitap fuarını da kapsıyor, edebiyat festivalini de kapsıyor ama edebiyat, tarih atölyeleriyle, okur-yazar buluşmalarıyla, her akşam konser ve tiyatro oyunlarıyla büyük bir kültür şölenine dönüştü. Yıllar önce Uluslararası Ordu Edebiyat Festivali'ni yaparken yanımızda genç bir arkadaşımız vardı. Her işin ucundan tutmaya çalışırdı, koştururdu. Festivalin başarılı olması için çaba gösterirdi. O heyecanla koşturan genç bugün bu kentin belediye başkanı. Eğer Edebiyat ve Kitap Günleri'ne yeniden can verebildiysek, yeniden çok daha zengin içeriklerle uygulayabiliyorsak bunda elbette o günkü gencin, şimidi ki belediye başkanının heyecanının sürüyor olmasının büyük bir etkisi var" diye konuştu.

1 Mayıs'ın tarihsel ve toplumsal önemi anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından Altınordu Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, katılımcılara mini bir konser verdi. Konserin ardından CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile şair ve yazar Ahmet Ümit, düzenlenen söyleşilerde edebiyatseverlerle bir araya geldi. "1 Mayısların Anlamı" başlıklı söyleşisiyle katılımcılara hitap eden Süleyman Çelebi, 1 Mayıs'ın tarihsel ve toplumsal önemine değinerek, geçmiş yıllarda yaşanan mücadeleleri ve kendi tanıklıklarını paylaştı.

Programın bir diğer konuğu Ahmet Ümit ise "Antik Cinayetler" başlıklı söyleşisiyle sahne aldı. Edebiyat ile tarihi harmanlayan anlatımıyla dikkat çeken Ümit, eserlerinin arka planına dair bilgiler paylaştı.

Konserler ve tiyatro gösterileri de yer alacak

10 Mayıs'a kadar Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda devam edecek Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda yazar ve şair Ordulularla buluşacak. Okur-yazar buluşmaları, imza günleri ve söyleşilerin yanı sıra edebiyatın güncel meselelerinin ele alınacağı paneller düzenlenecek. Farklı disiplinlerden alanında öne çıkan isimlerin ağırlandığı etkinlik süresince konserler, tiyatro gösterileri, edebiyat ve tarih atölyeleri de düzenlenerek her yaştan katılımcıya hitap edilecek.