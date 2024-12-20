6 Şubat Depremlerinde Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
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6 Şubat Depremlerinde Soruşturma İzni Verildi

6 Şubat Depremlerinde Soruşturma İzni Verildi

Adana Bölge İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Tutar Yapı Sitesi C Blok'ta meydana gelen yıkım sonucu 63 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin eski imar müdürleri hakkında soruşturma izni verdi.

20.12.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin sadece C Blok'u yıkıldı. Enkaza dönen binada 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutar Yapı Sitesi C Blok'un yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemiş, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci imzalı kararla, Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tutar Yapı Sitesi C Blok'ta yaşamını yitirenleri yakınları, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti.

"Soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; itirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71431 Sokak No: 12 Tutar Yapı Sitesi C Blok Çukurova/Adana adresindeki yapının yıkıldığı, ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği, olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır."

Öte yandan 6 Şubat depremlerinde Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişinin ve İhsan Bayram Sitesi'nin yıkılması sonucu 82 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Alim Erdoğan hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan da iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: ANKA

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