6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri 24 Nisan'da Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 11:24  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24–26 Nisan tarihleri arasında, 21 ülkeden 59 kısa filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Geleneksel festivalde gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, özel seçkiler ve Pitching Platformu gibi etkinlikler de yer alacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin Bornova'yı sinemanın yaratıcı buluşma noktası haline getirdiğini vurguladı.

Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24–25–26 Nisan 2026 tarihlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde sinemaseverlerle buluşuyor. Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen festival, kısa filmin yaratıcı özgürlüğünü ve farklı anlatım biçimlerini bir araya getiriyor.

Festival programında; kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde seçilen toplam 59 kısa film yer alıyor. 21 farklı ülkeden gelen yapımlar, Bornova'da izleyiciyle buluşarak uluslararası bir sinema deneyimi sunuyor.

Gösterimlerin yanı sıra: Yönetmen ve oyuncu söyleşileri, sinema atölyeleri, kısa film afişleri sergisi, özel tematik seçkiler festivalin dikkati çeken içerikleri arasında bulunuyor.

Yeni kategoriler ve özel seçkiler

Bu yıl festivalde ilk kez hayata geçirilen Öğrenci Filmleri kategorisi, genç sinemacıların üretimlerini görünür kılmayı hedefliyor. Ayrıca: Öğrenci Filmleri Seçkisi, Çocuk Filmleri Seçkisi ve Moda Filmleri Derneği iş birliğiyle "Moda Filmleri Özel Seçkisi ve Söyleşisi" gibi bölümler de programda yer alıyor.

Festival etkinlikleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşecek. Bu iki önemli kültür noktası, üç gün boyunca sinemanın buluşma alanına dönüşecek.

Pitching Platformu ile yeni projelere destek

Festival kapsamında ayrıca, İzmir'de çekilecek kısa film projelerini desteklemeyi amaçlayan Pitching Platformu da düzenlenecek. Bu platform, genç ve bağımsız sinemacılara projelerini geliştirme ve sektörden isimlerle buluşma fırsatı sunacak.

Başkan Eşki: "Bornova'yı sinemanın buluşma noktası yapıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Kısa film, sinemanın en yaratıcı ve özgür alanlarından biri. Bornova'da bu etkinliği büyüterek hem genç sinemacıları destekliyor hem de kentimizi kültür ve sanatla daha güçlü şekilde buluşturuyoruz. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, paylaşımı ve yaratıcı diyaloğu önceleyen yapısıyla önemli bir kültür platformu haline geldi."

Rekabet değil, paylaşım ve ilham

Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, yarışmadan çok paylaşımı ve karşılaşmayı odağına alıyor. Festival; sinemacıların, öğrencilerin ve izleyicilerin bir araya gelerek yeni fikirler üretmesine ve ilham almasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

Kısa Film Günleri, Yerel Haberler, Ömer Eşki, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:52:51.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.