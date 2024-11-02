6 Yaşındaki Kızın Katili İfadesini Verdi

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Edda Sönmez

(İSTANBUL) - Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğünü itiraf eden M.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde, "Ben yürüyordum, yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm" dedi.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı M.Ö., ifadesinin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısı Şirin'i neden ve nasıl öldürdüğünü polise detaylarıyla anlattı. Katil zanlısı M.Ö. verdiği ifadesinde "Ben yürüyordum yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Bende onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstüne çalı çırpı koydum" dedi.