60 AP milletvekili Kallas'a İsrail'e yaptırım için bakanları acil toplamaya çağırdı - Son Dakika
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60 AP milletvekili Kallas'a İsrail'e yaptırım için bakanları acil toplamaya çağırdı

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AP'den 60 milletvekili, Kallas'a İsrail'e yaptırım için AB dışişleri bakanlarını acilen toplama çağrısı yaptı. Milletvekilleri, Batı Şeria'daki ablukayı toplu cezalandırma olarak niteledi ve Kallas'tan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını teklif etmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 60 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı İsrail hükümetine karşı yaptırımlarda uzlaşılması için acilen AB dışişleri bakanlarını toplamaya davet etti.

AP'deki farklı siyasi gruplardan 60 milletvekilinin Kallas'a hitaben kaleme aldığı mektupta, Tel Aviv'in 23 Ekim'de 2 İsrail askerinin El Halil'de ölmesinin ardından Batı Şeria'da abluka uyguladığı belirtildi.

Milletvekilleri, Batı Şeria'da yaşananların toplu cezalandırma niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Uluslararası hukuka göre savaş suçu olan toplu cezalandırma yöntemiyle İsrail hükümeti, Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini daha da pekiştirmeyi ve İsrail'deki seçimler öncesinde gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

El Halil'de Filistinlilerin evlerinin yıkıldığını, ailelere evlerini boşaltmaları için sadece 5 dakika süre tanındığını kaydeden milletvekilleri, "Bu, Batı Şeria'nın geleceği ve bir Filistin devletinin varlığını sürdürebilmesi açısından kritik bir dönemeçtir." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekilleri, AB'nin İsrail hükümetinin Batı Şeria'ya yönelik kapsamlı saldırısı karşısında sessiz kalamayacağını belirterek, AB'nin Tel Aviv'in adımlarını kınaması, İsrail askerlerinin Batı Şeria'dan çekilmesi çağrısında bulunması, dışişleri bakanlarının İsrail hükümetine karşı yaptırımlarda uzlaşmak için acilen toplanması talebinde bulundu.

AB'nin İsrail politikasında çifte standart uyguladığını ve buna son verilmesi gerektiğini vurgulayan milletvekilleri, Kallas'ı AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması teklifinde bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA
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