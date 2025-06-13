608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

13.06.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet korumasındaki 608 genç, kura ile kamu kurumlarına atandı. Bakan Göktaş destek vurgusu yaptı.

DEVLET korumasında yetişen 608 genç, kura çekilişi ile kamu kurumlarına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz" dedi.

Devlet korumasından yararlanarak yetişen 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için düzenlenen kura töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakanlıktaki törende konuşan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıkla ve sevgi dolu bir ortamda yetişmeleri en önemli görevimizdir. Sadece koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için değil, ülkemizin 3'te 1'ini oluşturan, 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını gözeten bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aile odaklı hizmetlerimizle her daim çocuklarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde, şu an 15 bin 312 evladımıza yuva sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyoruz. Evlatlarımızın eğitim hayatlarını destekliyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 gencimizi kamuda istihdam ettik" dedi.

'86 MİLYONLUK AİLEMİZİN EN KIYMETLİLERİSİNİZ'

Kamu kurumlarına yerleştirilmeyi bekleyen gençlere seslenen Bakan Göktaş, "Birçoğunuzla çocukluğunuzun ilk anlarında itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmak için büyük bir gayretle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sizler, 86 milyonluk ailemizin en kıymetli fertlerisiniz. Sizlerin bugünlere ulaşması, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duran birer yetişkin olmanız, bizim için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. 2025 'Aile Yılı'nı da değerli ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır. ve bugün, sizleri büyük bir gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurlayacağız. Bundan sonraki süreçte de görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda çekilen kura ile devlet korumasından yararlanan 608 gencin ataması yapıldı.

Samet ÖKSÜZ-Batuhan DURNAOĞLUANKARA,

Kaynak: DHA

Politika, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

17:29
İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Ankara’da kritik güvenlik zirvesi
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi
16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: 608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.