61 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
61 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

10.04.2026 20:36
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 61 suçlunun çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlu olmak üzere toplam 61 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

