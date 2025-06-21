62 Yaşında 44. Üniversite Sınavına Girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 44. kez üniversite sınavına katıldı.

Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetimi ve organizasyon, turizm ve otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, 10 yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Bafra Fatih Ortaokulu'nda giren Topçuoğlu, AA muhabirine, 1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra pek çok kez üniversite sınavına katıldığını söyledi.

Bu yıl altıncı üniversitesindeki birinci sınıfı tamamladığını anlatan Topçuoğlu, "Bu yıl da yeniden bir sınav heyecanı yaşıyoruz. Artık bu sınavlarla sınavkolik olduk çıktık." dedi.

Sınav macerasında en büyük destekçisinin yeğeni Halenur Tokur olduğunu belirten Topçuoğlu, "Halenur bu yıl sekizinci sınıfa başlayacak, bir dahaki yıl LGS'ye girecek. Dört yıl sonra da üniversite sınavına girecek. Onu da bu vesileyle sınava alıştırmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Devam eden eğitim hayatı hakkında bilgi veren Topçuoğlu, "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri okuyorum. Derslerim gayet iyi, sınavlarla artık içli dışlı olduk. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bu sınavlara ömrümün sonuna kadar devam etmeyi düşünüyorum." dedi.