63 yıldır Esnafspor'da antrenörlük yapan Aziz Tokat, görevi bırakmayı düşünmüyor - Son Dakika
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63 yıldır Esnafspor'da antrenörlük yapan Aziz Tokat, görevi bırakmayı düşünmüyor

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63 yıldır Esnafspor\'da antrenörlük yapan Aziz Tokat, görevi bırakmayı düşünmüyor
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63 yıldır Esnafspor\'da antrenörlük yapan Aziz Tokat, görevi bırakmayı düşünmüyor
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Ordu'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Aziz Tokat, 63 yıldır Esnafspor'da görev yapmayı sürdürüyor. Oğlu Kartal Tokat ile 17 yaş altı takımını maçlara hazırlayan Tokat, Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedefliyor.

Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnaf spor'un genç oyuncularına aktarıyor.

Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.

İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.

Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.

"Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum"

Aziz Tokat, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.

Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.

Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum"

Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.

Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Babamın futbol sevgisi ve aşkı ilk günkü gibi devam ediyor"

Takımın antrenörlerinden Kartal Tokat da babası Aziz Tokat'ın futbola olan sevgisinin yıllar geçmesine rağmen azalmadığını ifade etti.

Babasını örnek aldığını belirten Tokat, "Babamın futbol sevgisi ve aşkı ilk günkü gibi devam ediyor. Biz de kendisini örnek alarak bu yolda devam ediyoruz. Elimizden geldikçe birbirimize destek oluyoruz." dedi.

Tokat, babasının geçmişte kendisinin de antrenörlüğünü yaptığını, şimdi ise baba oğul yeşil sahalarda birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"Hocamızı tüm takım rol model görüyoruz"

Esnafspor'un 17 yaş altı takımı kaptanı Kutsi Dönmez ise Aziz Tokat'ın deneyimlerinden yararlanmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Tokat'tan çok şey öğrendiğini belirten Dönmez, "Hocamız bizlere tecrübesini aşıladı. Kendi yaşantısıyla bizlere adeta örnek oluyor. Hocamızı tüm takım rol model görüyoruz. Kendisi çok cesur bir hoca. Onun öğrencileri olmak çok mutluluk verici." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
OrdusporGüncelYaşamTokatOrduSporSon Dakika

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