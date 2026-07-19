63 Yıldır Kundura Ustası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

63 Yıldır Kundura Ustası

63 Yıldır Kundura Ustası
19.07.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 72 yaşındaki Mehmet Aslan, 63 yıldır el işçiliğiyle ayakkabı üretimi yapıyor.

BOLU'da kundura ustası olan Mehmet Aslan (72), 9 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde, 63 yıldır tamir yapıp, el işçiliği ile üretim yapıyor. Aslan, "Bu işin püf noktaları çok. Şimdi bu ayakkabıları fabrikalar yapıyor. Fabrikaların yaptığı ayakkabılarda taban astarı yok, el işi kalktı. Ben hepsini el işi kendim yapıyorum" dedi.

Büyükcami Mahallesi'ndeki Yukarı Çarşıda iş yeri bulunan Mehmet Aslan, tamir ve el işçiliği ile ayakkabı üretimi yapıyor. 9 yaşında köpek saldırısına uğrayan ve bu nedenle konuşma güçlüğü çeken Mehmet Aslan, "Okulda çocuklar alay eder diye babam beni okula göndermedi. Beni kundura ustasının yanına çırak olarak verdi. 9 yaşında yarı aç, yarı tok çalıştım. Günde bir simitle karnımı doyuruyordum, haftalık bile vermiyorlardı. Babam ölünce de mecbur kaldım çalışmaya. Mesleğimi geliştirmek için yaklaşık 10 yıl İstanbul'da çalıştım. Kunduracılığın inceliklerini burada öğrendim. El işçiliği ile fabrikasyon üretim arasında büyük fark var. Zaten İstanbul'da çalışmasaydım bu işi öğrenemezdim. Bu işin püf noktaları çok. Şimdi bu ayakkabıları fabrikalar yapıyor. Fabrikaların yaptığı ayakkabılarda taban astarı yok, el işi kalktı. Ben hepsini el işi kendim yapıyorum. İşte onun için mesleğime sarıldım. Çalışıp duruyorum" diye konuştu.

'MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Okuma yazma bilmediğini söyleyen Aslan, "Mesleğimi çok sevdiğim için bırakmayı hiç düşünmedim. En büyük sıkıntılardan biri çırak bulamamak. Bende okuma yazma yok. Çok seviyorum mesleğimi. Vallahi o kadar seviyorum ben. Yoksa bırakacağım. Tek başıma çalışıyorum. Aslında bizim meslek tek adamla olmaz. Tek adamla çalışamazsın derdi çok. Kalıba çekeceksin, çivi sökülecek. Kim sökecek? Çırak olursa sökecek. Şimdiki çocuklarını mesleğe vermiyorlar. Şimdiki aileler vermiyor artık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Aslan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 63 Yıldır Kundura Ustası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:21:17. #7.12#
SON DAKİKA: 63 Yıldır Kundura Ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.