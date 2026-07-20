64. Uluslararası Bursa Festivali, Murat Karahan Konseriyle Başlayacak - Son Dakika
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64. Uluslararası Bursa Festivali, Murat Karahan Konseriyle Başlayacak

20.07.2026 11:16  Güncelleme: 12:04
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64. Uluslararası Bursa Festivali, 21 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında 14 etkinlikle düzenlenecek. Açılış konserini Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve soprano Teona Dvali verecek. Festivalde Derya Bedavacı, Emre Altuğ, Özcan Deniz gibi birçok ünlü sanatçı ile tiyatro gösterileri yer alacak.

(BURSA) – 64. Uluslararası Bursa Festivali, dünyaca ünlü Türk Tenor Murat Karahan'ın Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle yarın başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festival, 21 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında değerli sanatçı ve grupları kentte ağırlayacak. 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 gün boyunca toplam 14 etkinlik düzenlenecek.

Festival, 21 Temmuz'da (yarın) Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Murat Karahan'ın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle başlayacak.

Festivalin en dikkati çeken etkinliklerinden biri ise 23 Temmuz'da Gölyazı'da gerçekleştirilecek. Uluabat Gölü üzerine kurulacak yüzer platformda düzenlenecek Bagjan Oktyabr'ın "Ruh Terapisi" konseri, müziği doğayla buluşturan özel bir deneyim sunacak.

Festival kapsamında Derya Bedavacı, Elif Sanchez ve Dilek Türkan, Poizi, Selçuk Balcı-Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç, Senfoni Orkestrası eşliğinde Fettah Can, Aslı Hünel, Mustafa Keser ve Özcan Deniz de Bursalı sanatseverlerle buluşacak.

Konserlerin yanı sıra tiyatro gösterileri de festival programında yer alacak. Moliere'nin klasik eseri "Cimri" tiyatro severlerle buluşurken, çocuklara yönelik hazırlanan "Efsane Dinozorlar" adlı oyun da festival kapsamında sahnelenecek.

Festival, 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 64. Uluslararası Bursa Festivali, Murat Karahan Konseriyle Başlayacak - Son Dakika

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