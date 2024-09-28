64 Yıldır Demircilik Yapan Zekayi Kaplan: \'Yılın Ahisi\' Seçildi

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Erzurum'da "Yılın Ahisi" seçilen Zekayi Kaplan, demircilik mesleğini 64 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Çocukluk arkadaşlarının çalıştığı demircide 11 yaşında işe başlayan Kaplan, kalfalık dönemlerinin ardından kendi dükkanını açtı.

Yanında onlarca demir ustası yetiştiren 75 yaşındaki Kaplan, 38 yıl boyunca Erzurum Demirciler Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.

Demircilikte kentin önemli isimlerinden olan ve 64 yıldır mesleğini sürdüren Kaplan, Ahilik Kültürü Haftası'nda Erzurum Esnaf ve Ticaret Odası Başkanlığınca "Yılın Ahisi" seçildi.

"Bu işte ömrümüz geçti"

Kaplan, AA muhabirine, mesleğe çocukluk yıllarında başladığını ve hayatı boyunca demircilik yaptığını söyledi.

İlkokul 5. sınıftayken hem okuduğunu hem de işe gittiğini ifade eden Kaplan, "Okuldan dükkana gelir, dükkandan eve giderdim. 1973 yılında kendi iş yerimi açtım. O gün bu gün kendi işimde çalışıyorum. Bu işte ömrümüz geçti. Allah nasip etti, 1984 yılında Demirciler Odasının yönetimine girdim. Daha sonra başkan oldum. 2023 yılına kadar 38 yıl boyunca başkan olarak görev yaptım. Sonrasında gençlere bıraktık. Biz o işten emekliye ayrıldık." diye konuştu.

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı eskisi gibi çalışamadığını belirten Kaplan, mesleğinden ömrü boyunca ayrılmayacağını dile getirdi.

"Ahilik, kardeşlik demektir"

Mesleğinin kendisi için sevda olduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Ahilik, Osmanlı döneminden gelen çok önemli bir kültür. 'Yılın Ahisi' olmak insana gurur veriyor. 'Yılın Ahisi' demek, 'Tüm esnaf teşkilatının piri olmak' demektir. Ahilik, 'kardeşlik' demektir. Yetiştirdiğim insanlara her zaman doğru insan olmayı, doğru esnaf olmayı anlattım. Hepsine 'İşinizi doğru yapın.' dedim. 'İşlerinizi dürüstçe yapmazsanız hakkımı helal etmem.' dedim."

Mesleğin kaybolma tehlikesi altında olduğuna dikkati çeken Kaplan, çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çektiğini belirtti.

Fırsatçı esnafın kendisini üzdüğünü ifade eden Kaplan, "Bazı esnafın yaşantıları değişti. Devlet bir zam veriyor, marketteki hemen etiketi değiştiriyor. Allah aşkına bunu yapmayın. İnsanlar bir nefes alsın. Bu nereye kadar gidecek, kimsenin aklı ermiyor. İnsanların hakkını yiyenlerin sonları perişan oldu." dedi.