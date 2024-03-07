65 yerleşim yerinin yolu kapandı, Başkale'de okullar tatil edildi
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, eğitime ise bir gün ara verildi.
Başkale'de günlerdir etkili olan güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, 32 mahalle ve 33 mezranın yolu ise ulaşıma kapandı. Karayolları, Başkale Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise bir günlük ara verildi.
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