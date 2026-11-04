7 Avrupa ülkesinden sendika ve dernek temsilcileri 20-22 Kasım'da eylem çağrısı yaptı

Avrupalı sendika ve dernekler, hayat pahalılığına karşı kıta genelinde 20-22 Kasım'da eylem düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, 7 Avrupa ülkesinden barınma hakkını savunan sendika ve dernek temsilcileri, Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı düzenledi.

Söz konusu sendika ve dernekler, hayat pahalılığına karşı kıta genelinde 20-22 Kasım tarihleri arasında koordineli bir şekilde eylem düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Avrupalı sendika ve derneklerin talepleri arasında enerji, gıda ve barınma fiyatlarının kontrol altına alınması, barınma hakkının garanti altına alınması, çalışanların ve emeklilerin maaşlarının yükseltilmesi yer alıyor.

İspanyol Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Carme Arcarazo, burada düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'da satın alma gücü konusunda kritik bir an yaşandığını, bu dönemde koordineli bir şekilde ilerlemek adına toplandıklarını belirtti.

Arcarazo, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin güvence altına alınmasını istediklerini kaydederek, silahlanma politikalarına son verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon üyesi Benjamin Ball ise, "Milyonlarca kişi sokaklara ineceğiz ve milyarderlerin değil halkların yönetmesi gerektiğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.