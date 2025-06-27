7 İlde Casusluk Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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7 İlde Casusluk Operasyonu: 10 Gözaltı

27.06.2025 15:13
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İstanbul merkezli yapılan operasyonda 10 kişi askeri ve siyasal casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları belirlendi.

Söz konusu kişilerin de bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları tespit edildi.

Çalışmalarda, özellikle savunma sanayi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren bahse konu şirketlerin de bunu hedef rakip ülkeye, şirketlere ürün veya "ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

istanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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