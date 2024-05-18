7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı: 'Bunları görünce gözlerine inanamadı' - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı: 'Bunları görünce gözlerine inanamadı'

Bolu'da tedavi için hastaneye giden 7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen ebeye hastane bahçesinde kozalaklardan kalp simgesi yaparak sürpriz yaptı. Çocuğun bu jesti, hemşireyi duygulandırdı.

18.05.2024 21:35
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7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı: "Bunları görünce gözlerine inanamadı"

BOLU - Bolu'da hastaneye tedavi için giden 7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen ebeye hastane bahçesinde, kozalaklardan kalp simgesini yaptı. Üzerine çiçekler konduran çocuk, ebeyi duygulandırdı.

7 yaşındaki Muhammed Orhan Nadul, idrar yanması şikayetiyle Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne annesiyle birlikte geldi. Hastanede triyaj alanına giden Muhammed Orhan ile ebe Nuray Bakır yakından ilgilendi. Çocuğun şikayetlerini ve tahlillerini yapan ebe Bakır, hastanede çalışmalarına devam etti. 7 yaşındaki Muhammed, tahlil sonuçlarını beklediği esnada, hastane bahçesinden kozalak topladı. Topladığı kozalaklarla kendisi ile ilgilenen ebe için kalp simgesi yaptı. Kozalaklardan yaptığı kalbin üzerini çiçeklerle süsleyen 1.sınıfa giden çocuk, Nuray Bakır'ın elinden tutarak gözlerini kapattırdı. Yaptığı kalbe götüren çocuk, ebeyi duygulandırdı.

Muhammed Orhan Nadul, "Bunu annemle düşündüm. Bir sürü kozalak topladık. Annem de yardım etti. O sırada hemen kozalakları böyle dizdik. Sonra kalp şekli yaptık. Güzel gözüksün diye de ortasına güller koyduk. Hemşire hanıma yaptım ben bu sürprizi. Onun gözlerini kapatarak buraya getirdim. Gözlerini açınca o da fotoğraf çekmek istedi. Hemşire hanım bana çok güzel davrandığı için bende ona böyle bir sürpriz hazırladım. Bunları görünce gözlerine inanamadı" dedi.

İHA'ya konuşan Ebe Nuray Bakır ise Muhammed'in yaptığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Çocuk, Bolu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki çocuk, kendisiyle yakından ilgilenen hemşireyi duygulandırdı: 'Bunları görünce gözlerine inanamadı' - Son Dakika

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